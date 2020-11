L'Agència de Residus una ajuda per clausurar els abocaments incontrolats d'Ulldemolins i Batea

Servirà per corregir els impactes ambientals que ocasionen els residus de la construcció

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 141.182 euros a 11 ajuntaments que havien sol·licitat ajuts per clausurar punts d’abocament incontrolat de residus de la construcció: Vinaixa, Batea, Alguaire, Castellbell i el Vilar, Castellar del Vallès, Avinyonet de Puigventós, Ulldemolins, Hostalric, Sudanell, Cogul, i Santa Coloma de Farners.L'objecte dels ajuts és promoure la clausura d’aquests abocaments incontrolats, amb les mesures correctores adients per eliminar els impactes ambientals ocasionats. El volum de residus de la construcció generats a Catalunya és important, tot i que, per les seves característiques, tenen un gran potencial pel que fa a la reutilització i el reciclatge. Per la seva rellevància, doncs, aquests residus disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics orientats a la prevenció, al reciclatge i a l’impuls dels mercats per a materials reciclats.