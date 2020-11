Investiguen els abocaments recurrents d'una empresa del polígon de la Selva del Camp a la riera

El darrer es va produir aquest diumenge, moment en que un ciutadà va denunciar els fets als Agents Rurals

Actualitzada 16/11/2020 a les 14:58

La justícia catalana està investigant els abocaments que una empresa situada al polígon de la Selva del Camp estaria realitzant de forma recurrent a la riera del municipi. Així ho ha confirmat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), òrgan de la Generalitat, que està fent un seguiment exhaustiu. Actualment, hi ha una causa oberta judicialment pels fets.El darrer abocament es va produir ahir diumenge al migdia, quan un ciutadà ho va denunciar als Agents Rurals. Aquest ha explicat a Diari Més que, normalment, la riera de la Selva es troba seca, però que ahir a l'altura del Polígon la Drecera va veure com baixava carregada d'aigua amb un to blanc.Els Agents Rurals han confirmat que fa temps que tenen constància d'aquests abocaments i que després d'agafar mostres van obrir les actes corresponents per traslladar-les a l'ACA, l'autoritat competent que s'ocupa d'aquests temes. Membres del cos que s'ocupa de medi natural van tornar a desplaçar-se fins a la riera amb tècnics de l'ACA per seguir investigant.Actualment, aquests abocaments recurrents estan sent investigats per la justícia i hi ha una causa oberta. El que si han pogut confirmar des de l'Agència Catalana de l'Aigua és que aquests provenen d'una empresa situada al polígon del municipi del Baix Camp.