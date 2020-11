Denuncien dos conductors d'autocar a l'AP-7 a Vila-seca per nou infraccions de trànsit

Entre elles, la de conduir ininterrompudament més de 7 hores i no disposar del títol homologat per realitzar transport públic

Actualitzada 17/11/2020 a les 13:34

Dos conductors d’autocar, de 44 i 55 anys i veïns de Jaén, van ser denunciats el passat dissabte per haver comès nou infraccions a la Llei de Seguretat Vial. Els fets van succeir al voltant de les quatre de la matinada, a l’altura del punt quilomètric 258,3 de l’AP-7 a Vila-seca. Allí una patrulla va aturar un autocar amb 44 passatgers que es dirigia cap a Jaén procedent de la Jonquera.

El conductor anava acompanyat d’un altre xofer de substitució, tot i que inicialment ho va intentar ocultar perquè cap dels dos havia complert amb els descansos obligatoris.

Els mossos van constatar que durant les darreres 29 hores el vehicle només es va aturar 2 hores i 34 minuts, la qual cosa va comportar un risc pel passatge. Davant d’això, els policies van decidir immobilitzar-lo en una àrea habilitada pròxima per atendre els passatgers i gestionar la continuació del seu viatge.

Concretament, se’ls va denunciar per no expedir els bitllets, no disposar del títol homologat per realitzar transport públic de viatgers, dues denúncies més per no respectar el temps de descans i dues més per irregularitats en el tacògraf. També se’ls va denunciar per no facilitar informació als agents, no respectar el descans diari i realitzar una conducció ininterrompuda igual o superior a les 8 hores.