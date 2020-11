Crescuda controlada del cabal del tram final del Gaià per millorar l'estat ambiental del riu

Actualitzada 17/11/2020 a les 17:08

L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Repsol efectuen des d'aquest dimecres al matí una crescuda controlada del cabal del Gaià per regenerar ambientalment el tram final del riu. L'operació, que s'allargarà durant tot un dia fins el matí d'aquest dimecres, alliberarà un cabal màxim de dos metres cúbics per segon des de la sortida de la presa del Catllar, propietat de Repsol. La maniobra s'efectua aprofitant l'alt volum de reserves a l'embassament i és la tercera que s'efectua al llarg d'aquest 2020 –les anteriors van ser durant febrer i maig al llarg de tres dies-. S'aplica en virtut del conveni signat per Repsol i l'ACA l'any 2010 per fixar el cabal ecològic del Gaià, interromput des de la construcció de la presa l'any 1975.