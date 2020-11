Valls commemora els deu anys de la declaració dels castells com a patrimoni de la humanitat

Vilafranca es reivindica com «la plaça més castellera»

La celebració de l'efemèride s'han hagut d'adaptar al context de restriccions actual amb actes sense públic i de forma reduït, però amb múltiples referències a la situació actual per la qual passa també el món casteller, sense actuacions des de l'esclat de la crisi de la covid-19. A Valls, la consellera Ponsa ha recordat que la declaració que la Unesco va fer des de Nairobi, Kènia, fa ja una dècada, va esdevenir «un fet de país».«El país sencer va fer seva la festa i val la pena recordar, malgrat les circumstàncies adverses, els valors del món casteller, tants i tant profunds, que ens faran revertir la situació que ens afecta de moltes maneres», ha manifestat Ponsa, tot remarcant que el Govern treballa des de fa temps amb les colles i entitats implicades per establir «mesures» que ajudin a reprendre l'activitat castellera tan bon punt la situació sanitària ho permeti.Als valors de generositat i solidaritat del món casteller s'ha referit també l'alcaldessa, Dolors Farré, qui ha defensat la necessitat de commemorar l'efemèride malgrat el moment «atípic» actual. En aquest context, el consistori ha instal·lat tres tòtems amb la inscripció 'Km 0 món casteller Valls' a tres rotondes d'accés a la ciutat –les de la carretera de Tarragona, la de Montblanc i el Vendrell- per recordar la seva condició de «bressol» d'aquesta manifestació de la cultura popular.«És un homenatge als nostres xiquets de Valls, el llegat de generacions d'homes i dones, durant més de dos segles. Són els protagonistes», ha remarcat Farré, tot posant èmfasi en el fet que els 'xiquets' de Valls han mantingut aquesta tradició i projectat la imatge de Catalunya al món en moments difícils. Un cop finalitzat l'acte a l'Ajuntament, la comitiva amb autoritats i representants de les colles castelleres ha visitat el tòtem de l'accés de l'N-420, cap a Tarragona, on han desplegat una pancarta commemorativa dels deu anys de la declaració de patrimoni immaterial de la humanitat.Un reconeixement, segons ha remarcat per la seva banda el president de la Colla Vella, Albert Pedret, que «compromet» el Govern a «vetllar per la bona salut dels castells», quan el pròxim febrer es compleixen 230 anys de la primera actuació documentada, a la plaça del Blat amb motiu de les festes desenals de la Candela. «Tornarem a les places amb més força i ganes que mai», ha avançat per la seva banda el president de la Joves, Roger Estil·les.A Vilafranca del Penedès, la celebració del desè aniversari de la declaració de la Unesco ha estat insòlitament austera. El consistori ha reunit dos representants de cadascuna de les tres colles locals en un acte molt discret on la capital altpenedesenca s'ha reivindicat com «la plaça més castellera». «Aquí es feien castells fins i tot en una època en què no se'n feien enlloc més», ha recordat l'alcalde Pere Regull, tot celebrant la «lluita» dels vilafranquins per mantenir l'activitat de forma ininterrompuda fins aquest 2020.Tot lamentant l'aturada forçada per la covid-19, Regull ha desitjat que el reconeixement com a patrimoni immaterial de la humanitat serveixi per preservar els castells «i garantir que puguin tornar després de la pandèmia». Al mateix temps, l'alcalde ha assegurat que la distinció de la Unesco «afiança una tradició que podria quedar en l'oblit o córrer el risc de ser prohibida per part d'alguns sectors urbans».La protecció internacional també l'han destacat els representants de les tres colles vilafranquines, si bé els Xicots de Vilafranca han reclamat que la Unesco «reaccioni» i situï la cultura dins l'agenda de prioritats un cop se superi la pandèmia. Al seu torn, els Castellers de Vilafranca han reivindicat el món casteller com un bé immaterial «essencial» pels valors que representa.Uns valors que la Colla Jove Xiquets de Vilafranca ha resumit en l'amateurisme, la companyonia, el treball en equip, la integració social i la heterogeneïtat. «Són trets diferencials i singulars. El reconeixement de la Unesco és el primer pas per preservar-los però els hem de treballar dia a dia», han remarcat.L'acte d'aquest dilluns, que ha reunit una quinzena d'espectadors, ha comptat amb la lectura d'un manifest, el llançament de deu coets i un toc de castells. Posteriorment, l'Ajuntament ha fet una rebuda institucional als representants de les tres colles al despatx de l'alcalde.