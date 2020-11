La química IQOXE nomena Javier de Benito com a nou director general adjunt

Aquest canvi respon a un «procés de reforç corporatiu» de la companyia

Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE) ha decidit reforçar el seu equip gestor amb la incorporació de dos nous directius. La companyia ha nomenat Javier de Benito com a nou director adjunt. De Benito acompanyarà el director general de la planta, Joan Manuel Rodríguez Prats, en la posada en marxa de totes les instal·lacions, amb l'objectiu d'iniciar el relleu generacional dins de la companyia. IQOXE vol ampliar l'organització directiva per «afrontar una nova etapa de desenvolupament que garanteixi el seu futur industrial i el dels treballadors». A part d'apuntalar la direcció d'empresa, també es pretén reforçar el departament de Salut, Qualitat, Seguretat i Medi Ambient, amb el nomenament de Carles Gasco com a nou director de l'àrea.