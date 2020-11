Junts per Cambrils expressa el seu condol per la mort de David Garcia accidentat en l'avioneta

Va formar part de la candidatura a les eleccions municipals el passat 2019

Actualitzada 16/11/2020 a les 10:38

El partit de Junts per Cambrils ha expressat la commoció pel tràgic accident d'avioneta davant la costa de Deltebre on viatjava el seu company David Garcia. Aquest, que era mosso d'esquadra, va formar part de la candidatura a les eleccions municipals de Cambrils el passat 2019.La família de Junts per Cambrils recorda a David com «una persona que aportava frescor al grup, aquella persona que et treu un somriure malgrat les circumstàncies amb el seu humor irònic, amic dels seus amics, sempre positiu i amb moltes ganes de resoldre problemes per buscar el millor per Cambrils i per tots els que hi vivim. I sempre hi era, no fallava mai. Ara, una de les seves passions, volar, se l’ha endut».En un comunicat han volgut transmetre el seu condol a la seva família i als companys de Junts per Torredembarra, donat que l’altre ocupant era el president de la formació, Marc Francesch. Aquest també era vicepresident de l’Associació de Càmpings de Tarragona.