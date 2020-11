El director de la nuclear Vandellòs II declara com a investigat per operar 17 dies amb fuites a la barrera de pressió

L'Associació Societat Humana, que exerceix d'acusació particular, va denunciar davant Fiscalia que la central nuclear Vandellòs II havia estat funcionant durant disset dies amb una fuita a la barrera de pressió, una zona considerada particularment sensible. L'entitat argumentava que existien indicis suficients per investigar un possible cas de negligència i imprudència greus perquè, davant d'aquesta situació, els responsables de la planta atòmica van seguir operant i no la van aturar, tal com especifica la normativa.Així, tot i que la central es va aturar el 2 de març de 2018 per localitzar un degoteig d'aigua del circuit de refrigeració i descartar una pèrdua a la barrera de pressió, Humana apuntava en la seva denúncia que els problemes haurien començat molt abans: concretament, el 13 de febrer. No només això: basant-se en la recent declaració pericial de l'exdirector de seguretat nuclear del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) al jutjat número 2 de Reus, sostenen que no era només una sinó almenys dues les fuites que patia la central durant aquell període.Tot plegat, hauria suposat que la planta hauria estat funcionant entre aquestes dues dates sense complir les especificacions tècniques de funcionament, les quals prescriuen que no pot existir cap fuita.L'advocat de l'acusació particular, Oscar Cabrero, ha lamentat a l'ACN que aquest dilluns no hagin pogut interrogar el director de la central. A més, l'advocat ha defensat que «consta acreditat indiciàriament» que, com a mínim van haver-hi dues fuites a la barrera de pressió i la planta no es va aturar, i que se sospita que s'hauria pogut produir també una tercera fuita.L'exdirector de seguretat i la sotsdirectora d'instal·lacions nuclears del CSN van declarar l'octubre passat, com a pèrits, que Vandellòs II havia seguit el procediment correcte, segons ha detallat Cabrero. Tot i això, l'advocat d'Humana ha subratllat que això és «contradictori» amb altres informes de tècnics del CSN, els quals «van dir que això era una actuació perillosa, com a mínim».Malgrat acumular nombrosos incidents i aturades registrats durant els últims anys, el govern espanyol va decidir fa uns mesos allargar la vida útil de la central nuclear de Vandellòs II durant, almenys, deu anys més, fins l'any 2030. En un comunicat, GETE – Ecologistes en Acció, Societat Humana i Greenpeace han demanat aquest dilluns finalitzar l'activitat de les centrals i iniciar el desmantellament nuclear.