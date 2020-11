El director general de Vandellòs II declara com a investigat per dues fuites

La central va funcionar durant 17 dies amb dues fuites a la barrera de pressió, tot i que els protocols de seguretat obligaven a aturar-la

Actualitzada 16/11/2020 a les 15:07

El director general de la central nuclear Vandellòs II, José Antonio Gago, està previst que declari aquest dilluns, en qualitat d'investigat, sobre el que va passar el febrer de l'any 2018, quan va funcionar durant 17 dies amb dues fuites a la barrera de pressió.La declaració, segons informa Greenpeace, arriba pocs dies després de dues noves advertències a la central aprovades pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el passat 6 de novembre a l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), gestora de la nuclear.El grup d'advocats de Tarragona Societat Humana, que va denunciar el cas, creu que serà l'última diligència de jutjat número 2 de Reus després de les declaracions, el passat 19 d'octubre, de dos responsables del CSN qualitat de testimonis perits.La planta va parar el 2 de març de l'any 2018 per localitzar un degoteig d'aigua del circuit de refrigeració detectat el 13 de febrer, de manera que la central nuclear va estar funcionant 17 dies, tot i que els protocols de seguretat obligaven a aturar-la.Societat Humana, a més, sospita que es van produir tres fuites, perquè el 6 d'abril, amb la central ja parada, es va detectar un altre degoteig en el tancament d'un dels termoparells del vas del reactor.Aquesta entitat, Greenpeace i Ecologistes en Acció indiquen que la central allargarà la seva vida útil fins a juliol de l'any 2030 -més dels 40 anys de vida previstos pel fabricant- per la recent renovació de la seva llicència per operar deu anys més.Respecte de les advertències de CSN a ANAV, ambdues són lleus i estan relacionades amb incompliments del Pla de gestió de residus radioactius i d'una instrucció tècnica associada a l'autorització d'explotació.Les tres associacions recorden que ANAV va ser multada el 2008 amb 15 milions d'euros per l'alliberament de partícules radioactives a Ascó I, on centenars de persones van haver de sotmetre's a controls radiològics.Per la seva banda, Vandellòs II va ser multada amb 1,6 milions per funcionar 161 dies amb els marges de seguretat reduïts, en els quals va ocultar al CSN el trencament d'una canonada per corrosió.Els ecologistes demanen el tancament de les dues centrals i exposen que els beneficis econòmics no reverteixen en el territori, perquè malgrat un PIB local més elevat, la renda familiar bruta és inferior a la mitjana catalana a les dues zones.