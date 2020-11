Cridat a l'olimp dels barbers

Actualitzada 15/11/2020 a les 21:07

Yokohama (Japó). Setembre de 2021. Aquest és l’horitzó on té posada la mirada el barber cambrilenc Javi Torrente, que recentment ha estat seleccionat per formar part del Team Rebel, equip nacional que competirà en el Mundial de Perruqueria de Japó que es farà l’any que ve. La competició l’organitza la OMC (Organisation Mondiale Coiffure), i només en l’edició passada va congregar 52 països i més de 1.200 participats en totes les categories del mundial. Javi Torrente competirà en la secció de Barber Style, tot i que encara està pendent que el seu seleccionador, Paco Nogueras, li assigni una de les modalitats que entren en competició. De moment, el barber cambrilenc ja s’està organitzant per viatjar, cada dimarts, a la ciutat de València, on es fan els entrenaments oficials. «Jo ja havia participat en diverses competicions, les anomenades Barber Battles, en què tens 40 minuts per fer un tall i pentinat. Però al mundial només disposaré de 20 minuts, fet que requereix un entrenament bastant intensiu», explica Torrente.

El propi barber admet que està vivint «un moment molt dolç». El seu nomenament per formar part de l’equip nacional li arriba després de quatre dècades treballant amb les tisores i una trajectòria molt lligada a la del seu pare, Francisco Torrente, barber de la Barberia Saladié del carrer Hospital de Cambrils.

«Amb vuit anys vaig començar a treballar amb el meu pare i el seu soci, el Jaume, com a aprenent, rentant caps i remullant barbes», explica Torrente. Després dels estudis a l’escola, es va treure la carrera d’Informàtica de gestió, una professió que va exercir durant una bona temporada, però sempre passant cada dia unes hores a la barberia per donar un cop de mà.

Fins que va arribar el dia que el pare es va jubilar i li va fer la gran pregunta: «Vols el meu 50% del negoci i ho segueixes portant tu?». Així és com Javi Torrente va fer un cop de cap i va decidir dedicar el seu talent i esforç a l’ofici que havia après de petit. Esperonat per les ganes de formar-se i aprendre noves formes de treballar, va començar a participar en Barber Battles, competicions entre barbers. Va ser precisament en un d’aquests certàmens on va conèixer Paco Noguera: el Javi Torrente va quedar segon, just per sota d’ell, però va mostrar prou talent perquè el seleccionador nacional es fixés en ell i li proposés entrar a l’equip.

Fa un parell d’anys que el cambrilenc va obrir la seva nova barberia, Javi Torrente Barbers, a l’avinguda del Baix Camp, 2. Per allà hi passen encara clients que havien sigut del pare, però també cambrilencs de nova generació, així com veïns de Miami, l’Hospitalet, Reus, Montbrió o Salou, i habitants de les segones residències del poble.

Arribats en aquest punt, Torrente assegura: «Estic molt agraït al meu pare, que sempre m’ha ajudat tant. Ara ell està molt orgullós de mi, però jo encara estic més orgullós d’ell».