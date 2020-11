Una dotació de Bombers ha treballat aquest migdia en l'incendi

Actualitzada 16/11/2020 a les 15:55

Una dotació de Bombers de la Generalitat s'ha mobilitzat per un incendi en una furgoneta a Mont-roig del Camp. L'avís ha entrat a les 13.37 hores i s'han desplaçat fins a l'avinguda del Mar, on es trobava estacionada. El foc ha cremat completament el vehicle. No hi ha hagut ferits ni més danys materials.