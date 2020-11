Vila-seca posarà en marxa una plataforma de venda en línia per reflotar el comerç local

Moya ha explicat que més enllà de la crisi derivada de la pandèmia, el comerç de la ciutat necessita un impuls per adaptar-se als nous hàbits de consum. En la presentació virtual del projecte, en Carlos Morillo, membre de l'equip creador de Vilamarket.cat, ha afirmat que els comerços físics no estan «condemnats a morir» però que les noves tendències de consum aposten per les compres híbrides. «Els marketplace i formats multicanal impulsaran el 86% de les compres en els pròxims 5 anys», ha assegurat.La nova plataforma està adreçada a totes les activitats comercials del municipi. «Tots tindran el seu aparador i podran fer campanyes en comú. Els comerciants han de superar la por inicial de la competència i veure-la com un fet necessari i enriquidor», ha dit Moya. Així, a través del portal web s'oferiran tota mena de producte que es podrà recollir tant als comerços físics, com per missatgeria o mitjançant taquilles. «Hi haurà 'delibery' les 24 hores. Estem treballant perquè sigui a través d'un servei ecològic, amb motos elèctriques», ha detallat Morillo.De fet, Moya ha avançat que l'Ajuntament treballa amb una entitat del tercer sector perquè sigui l'empresa encarregada de repartir els productes venuts a través de la plataforma. D'aquesta manera, assenyala que es donarà una oportunitat laboral a persones en risc d'exclusió social. Pel que fa a la possibilitat d'habilitar taquilles, la regidora ha afirmat que una ubicació idònia seria una gasolinera, ja que els botiguers podrien portar els productes al final de la jornada o als migdies. «Si la gent compra a Amazon, és perquè és fàcil. Això és el que hem d'aconseguir», ha destacat.L'Ajuntament ha destinat 14.000 euros per la creació del portal web, per la formació dels botiguers, així com per al manteniment del portal durant els pròxims sis mesos. Més endavant, els promotors no descarten crear una aplicació que doni suport al web. Respecte als cursos formatius, començaran la setmana vinent.