L'Ajuntament de Torredembarra celebra els XXII Premis de Cultura Vila de Torredembarra de forma telemàtica

Els guardons s'han donat a conèixer a les xarxes socials

Actualitzada 14/11/2020 a les 14:26

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra ha donat a conèixer aquest migdia, a través de les xarxes socials, les obres guanyadores de la XXII edició dels Premis Cultura Vila de Torredembarra que enguany correspon als guardons d’arts plàstiques.



Les obres presentades en les diferents categories s’exposaran a la Sala Lluís d’Icart del Castell de Torredembarra, del 16 de novembre al 9 de gener. L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres, de 10 a 17 h, excepte els dijous que serà de 10 a 20 h (accés Pati del Castell). Dissabtes, de 17.30 a 20.30 h (accés pel carrer del Camí de l’Era).

Les obres presentades en les diferents categories s’exposaran a la Sala Lluís d’Icart del Castell de Torredembarra, del 16 de novembre al 9 de gener. L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres, de 10 a 17 h, excepte els dijous que serà de 10 a 20 h (accés Pati del Castell). Dissabtes, de 17.30 a 20.30 h (accés pel carrer del Camí de l’Era).

Les diferents convocatòries que integren els Premis Cultura Vila de Torredembarra d’aquest 2020 i les obres premiades són:



XIX Premi d’Arts Plàstiques Pere Romeu de Pintura

Aquest premi porta el nom de l’artista torrenc Pere Romeu, promotor cultural molt lligat al món artístic modernista i editor de la revista Quatre Gats. El jurat ha estat format pels pintors Marta Ivern, Joan Ciuró, Aurora Roig, Francesco Volsi i Jordi Roig.

S’han presentat fins a 36 obres i el guanyador, que s'ha emportat 2.500€, ha estat el treball presentat amb el títol 'XXL-C d'Àngel Algueró Borràs, de Tortosa. Un altre finalista ha estat 'La novel·la que un viu', de Mercè Húmedas i Parés, de Lleida.

Àngel Algueró Borràs : Nascut a Tortosa, és pintor autodidacta des de l’any 1992. Ha exposat, tant individual com col·lectivament a Tortosa, Amposta, Tarragona, Barcelona Sevilla i Alacant, entre d’altres ciutats. Guanyador de nombrosos premis, entre d’altres, aquest 2020 el Premi de pintura de Belles Arts de Sant Jordi -Països Catalans, de la Fundació Perelló de BellPuig



XIX Premi d’Arts Plàstiques Pere Romeu de Fotografia

Aquest any la temàtica ha estat vinculada a la fotografia social sorgida de les emergències. El jurat ha estat format pels fotògrafs Imma Font, Lluís Milian, Anna Fusté i Rodrigo Sicilia.

S’han presentat 41 fotografies i, el guanyador, que ha rebut un premi de 800€ ha estat el treball titulat 'Insomnia' d'Àlex Machuca Rodríguez de Torredembarra.

Alex Machuca Rodríguez : Nascut a Vilafranca del Penedès, viu a Torredembarra. Es dedica a la fotografia professional des de fa només 3 anys. La seva especialitat són els retrats, casaments i comunions. Participa com a fotògraf habitual al Torredembarra Bloc, espai fotogràfic amb el propòsit de mostrar una nova perspectiva sobre els esdeveniments socials, culturals i esportius de Torredembarra.

IX Premi d’Arts Plàstiques Josep Pujol i Montané d’Escultura

Aquest premi porta el nom de l’escultor torrenc Josep Pujol i Montané. El jurat ha estat format per l'escultor Fèlix Lozano, l'escultora i artista Mercè Bessó, Olga Pijuan, llicenciada en Belles Arts i especialista en gravat, els pintors Ismael Lozano i Pere Bruix.



En aquesta especialitat s'hi han presentat un total de 10 obres que aspiraven a un premi final de 2.000€. El guanyador ha estat Joan Parés Mañe, de Torredembarra, gràcies al seu treball titulat 'Pangolí'

Joan Parés Mañé : Nascut a Torredembarra i veí de la Pobla de Montornès. És fuster des de l’any 1974, és també aficionat a la talla amb fusta. Mestre Artesà des de l’any 2014 en reconeixement al mestratge i mèrits de caràcter extraordinari pels 25 anys com a docent. Imparteix cursos de formació de fusteria al Centre Penitenciari de Tarragona.

VI Premi de Gravat Xilogràfic La Torre de l’Encenall

Aquest premi porta el nom de l’escola de gravat fundada per Antoni Gelabert a Torredembarra l’any 1969 amb la voluntat de difondre la xilografia. La seva petjada va ser molt intensa, per això, i amb la voluntat de reviure aquesta tècnica es va crear aquest premi. El jurat ha estat format per Mercè Alonso, conservadora-restauradora de matrius xilogràfiques i calcogràfiques, Marià Casas, membre honorari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, escultor i gravador.



També n'ha format part Antoni Gelonch, membre honorari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. L'altre membre del jurat ha estat Francesc Fontbona, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i també membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.



S’ha rebut, en aquesta edició, obres de Mèxic, Polònia, Argentina, Catalunya, Eslovàquia i Rússia.



En la categoria infantil no s’han presentat treballs. El premi consistia en material per gravar i el jurat l'ha declarat desert.

En la categoria juvenil, s’ha presentat 1 treballs i el premi també era material per gravar. El guanyador ha estat George-Stefan Marin, de Romania, gràcies al seu treball 'The C.E.C Palace'.

En la categoria adult, s’han presentat 53 treballs i hi havia en joc un premi de 1.500 €. La guanyadora, finalment, ha estat Cristina Gladis Muñoz, de l'Argentina, que va presentar un treball amb el títol 'Solitarios acompañados'.

Els finalistes van ser 'Memòria de natura', d’Alícia Gallego, de Catalunya i 'Goodbye Summer', de Dada Àlvarez, de Catalunya.