Unes dues-centes persones protesten per reclamar més seguretat i presència policial al barri de Bonavista de Tarragona

Actualitzada 14/11/2020 a les 19:45

Unes dues-centes persones han protestat aquest dissabte a la tarda per reclamar més seguretat al barri de Bonavista de Tarragona arran de les detencions de dos homes acusats d'agredir sexualment un dona i assetjar-ne tres més als carrers del veïnat. La protesta s'ha fet a la rambla de Bonavista i ha acollit la lectura de tres manifestos i exhibicions de cant i ball. Els veïns també han fet una crida a les víctimes perquè denunciïn els casos d'agressions i assetjaments sexuals. «Necessitem més protecció, crec que s'hauria de reforçar la seguretat, perquè a partir de les deu de la nit quan arribem de treballar no podem anar soles a casa. Tenim por i inseguretat», ha afirmat la presidenta l'Associació de veïns, Loli Gutiérrez.