La demarcació de Tarragona notifica 254 nous contagis de COVID-19 i 2 dues defuncions

El risc de rebrot baixa tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 14/11/2020 a les 12:55

Camp de Tarragona: el risc de rebrot s'enfonsa 48 punts, 2 morts i hi ha 15 ingressats menys (194)

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 19 punts i hi ha 60 ingressats (-6)

Les comarques tarragonines sumen aquest dissabte 254 nous casos de coronavirus confirmats per PCR o test d'antígens en les darreres 24 hores. La xifra total de contagis arreu de la província des de l'inici de la pandèmia és de 23.338. Pel que fa a les defuncions, s'han notificat dues de noves, totes dues al Camp de Tarragona i el nombre total de morts relacionades amb la pandèmia a la província es situa en 654.El Camp de Tarragona s'han registrat 17.897 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 210 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 18.726. En aquesta regió han mort 561 persones, dues més que fa 24 hores. Es van registrar 28 defuncions entre el 4 i el 10 de novembre, 30 la setmana anterior.El risc de rebrot cau 48 punts en 24 hores, fins als 518, i es manté per sota del de la setmana del 28 d'octubre al 3 de novembre (811). L'Rt baixa una centèsima i se situa en el 0,78, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 295,07 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 712,45, mentre que en l'interval anterior era de 875,45.Segons les últimes dades, hi ha 194 pacients ingressats (-15). Entre el 4 i el 10 de novembre hi va haver 214 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 241 els hospitalitzats.La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.612 casos confirmats per PCR o antígens (44 més que en el balanç anterior), 4.830 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 93 persones, cap més que en el balanç anterior. Entre el 4 i el 10 de novembre es van notificar 12 defuncions, 8 en l'interval anterior.El risc de rebrot baixa 19 punts i se situa en 391 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 667. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 4 i el 10 de novembre és de 215,77 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 586,07, pels 827,13 de la setmana anterior.L'Rt baixa dues centèsimes fins a 0,70, mentre que la setmana anterior era de 0,86. Segons l'últim balanç, hi ha 60 persones ingressades (-6). Entre el 4 i el 10 de novembre hi havia 61 ingressats. La setmana anterior van ser 59 els hospitalitzats.