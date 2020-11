L'Espluga de Francolí acollirà el concert final de la Sardana de l'Any 2021 al Teatre del Casal

Compta amb el suport de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i un grup d’Espluguines i Espluguins

Actualitzada 14/11/2020 a les 21:17

El Teatre del Casal de l’Espluga de Francolí serà l’escenari de la Final de la Sardana de l’Any, que se celebrarà el dissabte 15 de maig de 2021 i està organitzat per la Confederació Sardanista de Catalunya i compta amb el suport de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Espluga.Serà una edició especial en què es votaran les sardanes guanyadores dels darrers 16 anys i no només les del 2020 tal com es faria en una edició habitual. Aquesta és una decisió motivada per la pandèmia i la previsió és que al 2022 es pugui triar la Sardana de l’Any 2020-2021. Aquest dissabte 14 de novembre de 2020 el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Tresserras, ha anunciat que l’Espluga serà l’escenari de la propera edició d’aquest esdeveniment.Ho ha fet públic durant l’edició d’enguany que s’ha celebrat a Esparreguera però que ha estat tancada al públic degut a les restriccions de la Covid-19, tot i així s’ha emès per YouTube i ha comptat amb la participació virtual de la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí es celebra el fet de poder acollir aquest esdeveniment cultural de referència a la població i s’espera que es pugui desenvolupar amb menys restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19.La Confederació Sardanista de Catalunya aposta per tirar endavant amb aquest esdeveniment a l’Espluga de Francolí. Sobre la Confederació Sardanista de Catalunya La Confederació Sardanista de Catalunya és una entitat de 3r nivell que aglutina un doble vessant: totes les federacions sardanistes territorials de Catalunya i el Rosselló i totes les organitzacions dels diversos actors sardanistes: cobles, colles i associacions.La Confederació Sardanista de Catalunya és el punt culminant d’un procés per tal d’unificar totes les expressions i entitats sardanistes sota una figura que eviti duplicacions. És l’interlocutor únic per a l’administració pública per a grans temes sardanistes d’àmbit nacional i promociona, difon i defensa la sardana.