Actualitzada 14/11/2020 a les 18:50

Una dona de 57 anys ha hagut de ser evacuada aquest migdia quan es dirigia cap al mirador de les Valls a les Borges del Camp (Baix Camp).Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions terrestres i l'helicòpter amb el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) en rebre l'avís aquest migdia.La dona ha estat atesa in situ per un metge del SEM i, tot seguit, ha estat evacuada via aèria fins al camp de futbol de les Borges, on hi havia una ambulància esperant-la per traslladar-la fins a l'Hospital Sant Joan de Reus per ser tractada per una possible fractura de turmell.