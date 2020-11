Urbanisme aprova un hotel de cinc estrelles en una masia rehabilitada de Torroja del Priorat

La finca es troba entre els nuclis de la Vilella Baixa, Torroja, Poboleda i Escaladei, a la vessant sud-est de la Serra dels Amitgers. El Mas d'en Bruno és una construcció pròpia de principis del segle XX, vinculada històricament a la Cartoixa d’Escaladei i construïda en diferents èpoques i fases. L'any 1999, el mas va ser objecte d'obres de rehabilitació per a adequar-lo com a celler. El projecte aprovat aquest divendres també abasta una antiga nau agrícola implantada a pocs metres de la masia pels volts de l'any 1986.



Parcel·les més grans al LOGIS Montblanc per satisfer la demanda

D'altra banda, la comissió també ha aprovat definitivament la modificació del planejament del LOGIS Intermodal Montblanc, impulsat per l'empresa pública CIMALSA, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquests canvis faciliten una reordenació de l'àmbit, reduint l'espai que es preveia destinar a vials i variant la distribució de les parcel·les, fent-les més grans de les previstes inicialment per satisfer la creixent demanda del mercat d'aquesta tipologia.El sector, conegut com la Romiguera, se situa al nord-oest del municipi de Montblanc i té una superfície propera als 812.000 metres quadrats. Limita al nord amb la línia fèrria d'Alta Velocitat; a l'est, amb els vials d'entrada i sortida de l'AP-2; al sud, amb la línia de tren convencional, i a l'oest, amb terrenys agrícoles.L'actuació preveu una reordenació interna del LOGIS per adequar-se a les demandes empresarials de grans parcel·les, sense alterar els paràmetres urbanístics del conjunt o reduint-los.