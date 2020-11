Salut registra una quinzena de noves morts per coronavirus a les comarques de Tarragona

La jornada negra contrasta amb la reducció del risc de rebrot de la covid-19 i de la Rt a les poblacions més grans

Actualitzada 12/11/2020 a les 10:36

Situació a Catalunya

Jornada negra a les comarques de Tarragona la que indiquen les dades registrades pel departament de Salut i tancades a 11 de novembre. Les xifres indiquen 9 noves víctimes mortals a la regió sanitària del Camp de Tarragona i 6 a la de les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, les xifres acumulades queden en 556 i 92 morts, respectivament.Aquesta sagnia de víctimes a la demarcació contracta amb les dades positives que sí que es mantenen pel que fa al risc de rebrot de la covid-19. A 11 de novembre, al Camp de Tarragona s'ha situat en 589 punts (-21) i a la zona de l'Ebre, en 450 (-44). També es manté la tendència a la baixa o, com a mínim, a l'estabilitat, les Rt (velocitat de propagació) a les localitats de més de 20.000 habitants de la demarcació de Tarragona. Amb dades tancades a 8 de novembre, ja no hi havia cap municipi per sobre de l'1, un índex psicològic que feia temps que no s'aconseguia superar.A Tarragona ciutat l'Rt estava situada en 0,95 i al Vendrell, un punt per sota, 0,94. Aquestes són les dues pitjors dades de la demarcació. Cambrils, que feia dies que es mantenia per sobre de l'1, està ara en 0,85. Les millors situacions es donen a Vila-seca (0,72) i a Valls, amb un 0,63 de velocitat de propagació.Destaca també, en el cas del Camp de Tarragona, que es manté la reducció de pacients ingressats en hospitals. A 11 de novembre la xifra era de 215, és a dir, 1 menys que la jornada anterior. No passa el mateix a les Terres de l'Ebre, on ara hi ha 66 pacients ingressats que, en aquest cas, són 7 més que la jornada anterior.Pel que fa al nombre de casos positius registrats amb proves de PCR i d'antígens, a la regió sanitària del Camp de Tarragona n'hi ha 18.246 de registrats (+400), mentre que a la zona de l'Ebre, els positius se situen en 4.734 (+44).El risc de rebrot baixa 16 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 595, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, baixa a 0,87, i la incidència a 14 dies retrocedeix a 719,20 (era de 727,44 en l'anterior balanç). En paral·lel, s'han declarat 3.680 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 279.842 des de l'inici de la pandèmia. El 10,56% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 141 noves morts, amb un total de 14.886.Pel que fa als hospitals, hi ha 2.687 ingressats per covid-19 (+12) i 583 a l'UCI (-14), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.