Roda de Berà ja es prepara per celebrar un Gran Recapte d'Aliments diferent

La campanya solidària s’ha adaptat a la situació actual per la pandèmia de la covid-19

Actualitzada 13/11/2020 a les 16:38

La regidoria de Serveis Socials ja ultima tots els detalls per iniciar el proper 16 de novembre el Gran Recapte d’Aliments a Roda de Berà. Aquest any la recollida d’aliments i productes bàsics es fa més necessària que mai degut a l’increment de les demandes d’ajuda, fins a un 40%, per la crisi econòmica derivada de la Covid-19. I en aquest context, la campanya s’ha hagut d’adaptar també a la situació de pandèmia, i no es podran fer donacions de productes directament als supermercats com els darrers anys.Amb el lema 'La nova realitat és una nevera buida', la campanya es farà a través de donacions virtuals, fent aportacions econòmiques directament als supermercats, comprant un o diversos vals de valor econòmic que poden anar des d’1 euro fins als 50, entre el 16 i el 21 de novembre. També es poden fer aportacions a la pàgina web del Gran Recapte, www.granrecapteonline.com , o via Bizum (amb el codi 33596) del 16 de novembre al 16 de desembre.Un cop finalitzat el Gran Recapte les donacions íntegres als supermercats seran bescanviades per productes d’alimentació i d’higiene. El Punt de Distribució d’Aliments de Roda de Berà farà arribar a cada supermercat la llista de necessitats, amb els productes més necessaris per a les famílies de Roda, per a que cada establiment lliuri al PDA compres pel valor total de les donacions.A més a més, durant el cap de setmana del 20 i 21 de novembre, als supermercats del municipi estaran presents els voluntaris i voluntàries de la regidoria de Serveis Socials, fins a una cinquantena en diferents torns, per tal d’animar la gent a adquirir aquests vals.Roda de Berà sempre ha demostrat la seva solidaritat i cada any durant el Gran Recapte s’han assolit xifres rècord. «L’any passat es van arribar a recaptar un total 8.790 quilos d’aliments i productes d’higiene i infantils i desitgem que aquest any, tot i que el format sigui diferent, pugui funcionar igual de bé i s’aconsegueixi un gran nombre de donacions per ajudar les famílies més necessitades de Roda», diu la regidora Teresa Ferré.