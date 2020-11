Reforesten la finca de l'ermita del Remei de Flix, afectada per l'incendi de juny 2019

La repoblació afectarà és de 10 hectàrees on es plantaran espècies autòctones resilients davant el canvi climàtic

Actualitzada 13/11/2020 a les 15:13

L'empresa Sylvestris ha iniciat aquesta setmana els treballs de repoblament de la finca de l'ermita del Remei de Flix, afectada per l'incendi de juny de 2019. El projecte, que afecta un espai de més de 10 hectàrees, preveu reforestar aquest espai per convertir-lo en un bosc d'absorció de diòxid de carboni. També pretén protegir el sòl davant l'absorció, el foment i augment de biodiversitat, la creació de noves masses mixtes més resilients per al futur i la compatibilitat a curt termini amb usos de formació i oci. Les actuacions, finançades per la Fundació Repsol i que tenen la col·laboració de l'Ajuntament, han suposat la contractació de vuit treballadors locals per a les tasques, que s'allarqaran entre dues i tres setmanes.