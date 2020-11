Les comarques de Tarragona sumen quatre noves morts per coronavirus

Es manté la reducció del risc de rebrot i de la pressió hospitalària al Camp de Tarragona

Actualitzada 13/11/2020 a les 10:15

Situació al conjunt de Catalunya

Després d'una jornada especialment dolenta pel que fa al nombre de víctimes mortals per la covid-19, a les comarques de Tarragona la situació, segons les dades tancades a 12 de novembre, han millorat, tot i que de manera relativa. La situació és millor perquè no s'han repetit el gran nombre de morts d'ahir, però així i tot cal lamentar tres noves víctimes a la regió sanitària del Camp de Tarragona i una a les Terres de l'Ebre.En aquesta segona onada de la pandèmia la xifra de morts ha estat constant i a hores d'ara les xifres totals se situen en 559 víctimes al Camp de Tarragona i en 93 a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre.Malgrat això, hi ha dades que mantenen un signe positiu. El risc de rebrot segueix reduint-se. A 12 de novembre l'índex se situava en 566 (-23) punts al Camp de Tarragona i en 410 (-40) a les Terres de l'Ebre. Quant a la pressió hospitalària, la jornada d'ahir es va tancar amb 209 pacients ingressats per coronavirus a hospitals del Camp de Tarragona, és a dir, sis menys que la jornada anterior. En el cas de la zona de l'Ebre, la xifra es manté estabilitzada en 66 ingressats. El nombre de pacients ingressats a l'UCI encara no es dóna de manera desglossada per regions sanitàries i només se sap que al conjunt de Catalunya n'hi ha 585.Pel que fa a la xifra de nous positius confirmats per proves PCR o d'antígens, al Camp de Tarragona la xifra total és de 18.515 (+269), mentre que a les Terres de l'Ebre se situa en 4.785 (+51).Una altra dada que es manté en paràmetres positius i amb tendència a millorar és la velocitat de propagació de la malaltia (Rt), Les últimes dades existents corresponen al dia 8 de novembre i per localitats de més de 20.000 habitants. D'aquesta manera, Valls continua sent la localitat que té un millor comportament, amb una Rt de 0,69. A Reus se situa ja en el 0,73 i també ha millorat lleugerament a la ciutat de Tarragona, on era de 0,92. Aquest mateix índex és el que registra Amposta.El risc de rebrot baixa 39 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 556, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, baixa a 0,85, i la incidència a 14 dies retrocedeix a 686,30 (era de 719,20 en l'anterior balanç). En paral·lel, s'han declarat 2.801 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 282.643 des de l'inici de la pandèmia. El 10,18% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 71 noves morts, amb un total de 14.957. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.626 ingressats per covid-19 (-61) i 585 a l'UCI (+2), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.