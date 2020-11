La demarcació de Tarragona registra 2.410 ERTO des del tancament de l'hostaleria a l'octubre

A Catalunya, la xifra total d'ERTO és de 19.241 que afecten 132.825 treballadors

Actualitzada 13/11/2020 a les 14:59

El Departament de Treball de la Generalitat ha comptabilitzat un total de 2.410 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 13.469 persones a la demarcació de Tarragona. A Catalunya, la xifra total d'ERTO és de 19.241 que afecten 132.825 treballadors des del 16 d'octubre, coincidint amb el tancament de bars i restaurants i noves restriccions al comerç per combatre la pandèmia de coronavirus.D'aquests més de 19.000 expedients, registrats des del 16 d'octubre, un total de 6.923 s'han presentat adduint causes de força major; 11.915 corresponen a la nova figura d'«impediment» relacionada amb la pandèmia, i els 403 restants responen a altres causes, ha informat la Generalitat en un comunicat.El gruix de treballadors en ERTO corresponen a expedients presentats sota la figura de l'«impediment» -72.424-; 54.360 estan en ERTO de força major tradicionals i 6.041 classificats en altres causes.Les demarcacions més afectades han estat Barcelona, que ha registrat un total de 13.054 expedients que afecten 99.852 persones i Girona, que ha comptabilitzat 2.584 ERTE i 14.231 treballadors afectats. La segueixen Tarragona i després Lleida, amb 1.193 ERTO i 5.273 treballadors afectats.