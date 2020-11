La CIM El Camp engega l'ampliació de la segona fase, que la unirà amb les Gavarres

La plataforma logística ubicada entre Reus, Tarragona i la Canonja s'ampliarà en 36 noves hectàrees

Actualitzada 13/11/2020 a les 13:20

La central integral de mercaderies (CIM) El Camp, entre Tarragona, Reus i La Canonja, ha iniciat la tramitació de la seva segona fase de construcció amb un total de 36 hectàrees i la inversió de 45,6 milions, segons informa aquest divendres l'empresa pública CIMALSA.El CIM El Camp comptarà amb una superfície total de 78 hectàrees, la qual cosa la situa com una de les plataformes logístiques més grans de Catalunya.La primera fase compte amb 42 hectàrees, ja està completada i ara s'encara la segona fase, amb 36 hectàrees.L'Insitut Català del Sòl (INCASOL) està redactant el pla parcial i el projecte d'urbanització d'una zona logística de 145.000 metres quadrats i una altra exterior terciària de 100.000 metres, que es connectarà amb el sector comercial de les Gavarres.El nou sector del complex constarà d'un recinte tancat de parcel·les logístiques i d'un parc d'activitats terciàries (PAT) exterior destinat a altres usos complementaris com a oficines, serveis, hotel i comerç, entre altres.De fet, l'ampliació del recinte suposarà sumar terrenys a la part tancada de parcel·les de la part existent, la urbanització de la qual va suposar una inversió de 50,5 milions d'euros.Actualment, està ocupat al 60% amb 14 empreses instal·lades que sumen 550 llocs de treball i, de la resta de parcel·les, dues estan venudes i pendents d'edificar mentre que hi ha altres tres disponibles.