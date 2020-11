L'IPC baixa dues dècimes durant octubre la província de Tarragona i la taxa interanual recula fins -1,2%

Actualitzada 13/11/2020 a les 12:12

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha baixat dos dècimes aquest mes d'octubre a la província de Tarragona i fa recular la taxa interanual fins -1,2%, segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE).Aquesta caiguda generalitzada, d'acord amb el mateix INE, ve marcada per una baixada dels preus en l'àmbit de l'ensenyament (-4,4%) així com també les comunicacions (-3,1%), habitatge, gas, electricitat i aigua (-1,2%) així com oci i cultura (-1,1%) o el transport i carburants (-0,2%). Per contra, l'important increment registrat pels preus del visitat i el calçat (10,4%) ha focalitzat la principal alça de preus, que en el cas dels aliments ha estat d'una dimensió menor (0,8%).