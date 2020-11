Els Metges de Tarragona i l'Ebre demanen a la ciutadania que eviti el contacte social per aturar la propagació del virus

El Col·legi mèdic reclama «complicitat i ajuda» a les administracions per fer entendre «l'abast real» de la crisi

Actualitzada 13/11/2020 a les 14:48

Fins aquest divendres, els casos confirmats de covid acumulats a la província des de l'inici de la pandèmia superen els 23.000 (4.785 a les Terres de l'Ebre i 18.515 al Camp de Tarragona). Davant d'aquestes xifres, els metges insisteixen que la mesura més efectiva per evitar el contagi és limitar el contacte social, un «exercici de responsabilitat i solidaritat» que reclamen a la ciutadania. El COMT també demana a les institucions que els missatges sobre la crisi sanitària siguin «directes, clars i explícits».

El Col·legi de Metges de Tarragona (COMT) ha demanat més esforços a la ciutadania i les administracions per frenar i evitar la propagació de la covid-19. Preocupats per l'elevat nombre de pacients amb cures intensives, sobretot a l'Ebre on «s'ha quadruplicat» la capacitat de l'UCI, insisteixen que cal evitar els contactes socials, tot i la davalla «significativa» del risc de rebot -410 a l'Ebre i 566 a Tarragona-. El COMT alerta que la situació «és complicada als hospitals i centres sanitaris» de la província i que els professionals estan fent «un esforç assistencial ingent». El COMT també requereix la «complicitat i ajuda» de les administracions «per explicar de manera entenedora l'abast real de crisi sanitària».