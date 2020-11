El Suprem dóna la raó als transportistes de Tarragona sobre la vigència de la ITV afectada per la pandèmia

La FEAT va reclamar perquè es respectés el periode de validesa de la revisió, que es van retardar a causa del tancament pel coronavirus

Actualitzada 13/11/2020 a les 13:06

El Tribunal Suprem ha donat la raó a la Federació Empresarial d'Auto Transport de la Província de Tarragona (FEAT), que va interposar un recurs contenciós per la data de vigència de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).El recurs de la FEAT, segons informa aquesta patronal, era contra l'ordre que va establir l'obligació de passar les revisions ITV que no van poder fer-se en estar les estacions tècniques tancades a causa de el confinament obligatori per la pandèmia de la Covid.Una ordre del Ministeri de Sanitat va dictar que es compta des de la data que s'hagués hagut de passar, tot i que les estacions estaven tancades, i no pel període de validesa de la revisió.El Tribunal Suprem va acordar la suspensió cautelar i l'Advocat de l'Estat la va recórrer.No obstant això, el Suprem ha desestimat el recurs i condemna a pagar les costes a l'Advocacia de l'Estat, per entendre que «no defensa interessos generals i dona per bons els nostres raonaments», assenyala la patronal tarragonina del transport.La FEAT calcula que els desajustos entre la data real de passar la ITV i la que hauria d'haver estat suposa uns sobrecostos de 200 milions d'euros per a tots els titulars de vehicles, siguin particulars o professionals.Finalment, demanen que esmeni el decret de el passat 7 de juliol, que consolida el nou criteri de no considerar la data real de revisió per iniciar el còmput del període de validesa de la mateixa, sinó la data de caducitat prevista inicialment.Aquest canvi, critiquen els transportistes, blinda les ITV de cara a futures incidències per, siguin quins siguin els motius que obliguin a tancar les estacions, mai perdin els ingressos previstos.