El millor 'panettone' artesà d'Espanya s'elabora a Riudoms

La pastisseria Xocosave guanya la cinquena edició del concurs amb la recepta d’Adam Sáez

Actualitzada 12/11/2020 a les 19:03

El millor panettone de tota Espanya d’aquest any té el glacejat fet amb avellana de Riudoms i s’elabora a l’obrador d’una pastisseria riudomenca, un establiment amb una llarga nissaga familiar dedicada a l’ofici des de l’any 1880. La pastisseria Xocosave de Riudoms ha guanyat el premi al Millor Panettone Artesà d’Espanya 2020 que organitza l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona.Adam Sáez Ventura és el pastisser que ha aconseguit batre fins a quaranta rivals de tot el país amb una recepta clàssica –tal com establien les bases del concurs– d’aquest pa dolç originalment típic de la zona de Milà (Itàlia) i que s’acostuma a consumir al Nadal.«He barrejat receptes. He utilitzat la massa mare d’una i dues receptes més. A la pastisseria en tenim d’altra mena, com el de xocolata d’inspiració gerd i el d’avellana. El que he presentat a concurs du taronja i llimona, que confitem nosaltres, i panses. El glacejat està fet amb avellana de Riudoms i ha quedat una mica fosc, però està espectacular», explica Adam Sáez, emocionat després d’haver rebut la notícia de la seva victòria.Tot i que aquest pa dolç es comercialitza coincidint amb Nadal, Sáez assegura que fa dies que la seva clientela els demana i «estic venent un munt», deia. El pastisser fa quatre anys que participa en el concurs i la seva victòria d’enguany el convertirà en jurat en la pròxima edició.La Xocosave (Xoco Saez Ventura) s’ubica al número 33 del carrer Major. Està especialitzada en pastisseria en general, «figures de xocolata, pastissos de boda i treballem molt per a restaurants, banquets, amb productes molt especialitzats i personalitzats», diu el pastisser.El tancament de l’hostaleria els ha passat factura en aquesta branca del negoci, però continua tenint una nombrosa clientela. «La veritat és que no hem parat. Tenim una amplíssima varietat de croissants de mantega farcits que s’han venut a punta pala durant el confinament i que la gent continua demanant. I, tot i que sí que hem notat diferència pel tancament de l’hostaleria, el cert és que continuem tenint moltíssima clientela», finalitza Adam Sáez.