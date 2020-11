Operatiu per rescatar el cos del mosso accidentat en l'avioneta

El cos es troba submergit a 110 metres amb les restes de l’avioneta

La Guàrdia Civil informarà demà divendres de l’operatiu de rescat del cos sense vida del mosso d’esquadra de 35 anys de la comissaria de Cambrils que viatjava en l’avioneta que va desaparèixer el passat 3 de novembre davant la costa de Deltebre amb un altre pilot, Marc Francesch, vicepresident de l’Associació de Càmpings de Tarragona i president de Junts per Catalunya a Torredembarra. El cos de Francesch va ser trobat dimecres surant a 25 milles de la costa de Burriana, a Castelló, per part d’uns pescadors de la zona. El cos de l’altre pilot, però, continua submergit a 110 metres amb les restes de l’avioneta accidentada, tal com van poder comprovar els equips de rescat de l’Armada dimarts al vespre. Donada la profunditat en què es troba el cos, les tasques de rescat seran complexes i s’espera que es puguin allargar durant els pròxims dies.