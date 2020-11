Mor un veí de Roda de Berà de 88 anys en un accident a la N-340 a Subirats

El turisme ha sortit de la via i ha bolcat

Actualitzada 12/11/2020 a les 20:48

J. F. D. J., veí de Roda de Berà de 88 anys, és la persona que ha mort a primera hora d'aquest matí en accident de trànsit a la N-340 a Subirats (Alt Penedès). L'home viatjava com a acompanyant posterior del turisme sinistrat. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha tingut lloc a les 6.23 h al punt quilomètric 1.224 en direcció Barcelona. Per causes que s'investiguen, el turisme ha sortit de la via i ha bolcat. A banda de la víctima mortal, el conductor i l'acompanyant davantera han resultat ferits greus i han estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron i al de Bellvitge, respectivament. El sinistre ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa.