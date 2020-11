Montblanc aprova els projectes per rehabilitar el Pont Vell i l'entorn afectat per la riuada de fa un any

Licitació per la via d'urgència després de Reis

Andreu ha explicat que l'actuació en el viaducte medieval procurarà que se'n preservi l'aspecte original. Tot i això, es farà una intervenció especial a les baranes de pedra, que van ser arrossegades per l'aigua gairebé en la seva totalitat durant la riuada de l'octubre de 2019.«S'hi posarà un efecte fusible de manera que les baranes no estaran pròpiament enganxades. Es recolzaran en una superfície llisa i, si ve una riuada, se n'aniran de seguida per no afectar l'estructura dels arcs», ha detallat el batlle a l'ACN.A més, Andreu ha afegit que, a la banda més propera al pont nou, s'hi adequarà «una mena de grades que actuaran com a cascada perquè la força de l'aigua no es pugui endur les parets del començament del raval o de la part del convent de la Mercè, i perquè pugui circular pels costats».En definitiva, l'actuació per adequar l'entorn del Pont Vell permetrà, segons Andreu, que els efectes d'una futura riuada no siguin tan catastròfics i que l'aigua pugui passar pels dos extrems d'aquest pont històric.L'alcalde ha tornat a lamentar la lentitud de les administracions a l'hora de tramitar les subvencions per al consistori. Andreu ha recordat que l'Estat encara ha de traspassar les partides corresponents a la Generalitat, però s'ha mostrat confiat que aquest tràmit es resolgui abans de final d'any.De moment, l'Ajuntament s'ha afanyat a avalar els projectes perquè, un cop rebi el vistiplau i l'assignació pressupostària, pugui treure'ls a licitació per la via d'urgència després de Reis. Més endavant, l'Ajuntament també vol refer el pont del Molí del Pas, una actuació que costarà vora 300.000 euros.Segons Josep Andreu, les diferents intervencions suposaran «tornar a la normalitat» després del cop dur que va suposar la riuada. «No és normal que tretze mesos després l'entorn del pont segueixi tal com el vam deixar després de netejar-lo», ha lamentat el batlle montblanquí.