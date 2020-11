L'Ajuntament i empresaris de Salou insten la Generalitat a que reobri tots els establiments

Granados ha exigit que «primer es vetlli per la salut de les persones» però que «això sigui compatible amb l'exercici de l'economia». «Tots sabem que s'estan destruint llocs de treball i empreses; necessitem reactivar l'economia fent-la compatible amb la salut de les persones». El batlle ha alertat que l'emergència social «està creixent i creixerà molt més» i que «si no hi ha economia» no es podrà finançar «ni l'emergència sanitària ni l'emergència social».Les entitats que han signat el document amb el consistori són l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Salou, l'Associació Shopping Salou i l'Associació d'Empresaris Turístics de Salou. El president dels primers, Josep Maria Moreno, ha lamentat la situació que viuen i ha criticat el Govern. «No hi ha hagut mesures, hi ha hagut tancaments. Estaríem encantats que hi hagués mesures per poder obrir, però el que hi ha són tancaments forçats».Paral·lelament també reclamen a la Generalitat que doni més ajudes als empresaris. «Les que s'han fet fins ara són insuficients», ha remarcat Granados. Amb tot, el batlle ha adreçat una carta al vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, explicant les reivindicacions. «Esperem que sigui element d'estudi per part del Govern perquè prenguis mesures que ponderin les conseqüències. S'ha de permetre generar economia, és una emergència que tenim al país», ha finalitzat.