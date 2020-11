Fins a 36.000 persones a la província han patit càncer durant la vida

Al llarg del 2020 s’hauran diagnosticat 4.700 nous casos i els més freqüents són de mama i pròstata

Actualitzada 12/11/2020 a les 21:29

El 31 de desembre, a les comarques tarragonines hi haurà prop de 35.914 persones vives que en algun moment han patit càncer. Els càncers més prevalents en la mateixa data seran els de mama (7.421), de pròstata (5.125), còlon (3.807), bufeta urinària (3.349) i recte i anus (1.652). Aquests cinc tipus tumorals agrupen el 60% de la prevalença total. Les dades es desprenen de la monografia El càncer a Tarragona 2012-2014 i les seves projeccions, del Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, que s'ha presentat amb Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre; Ramon Descarrega, gerent de la Regió del Camp de Tarragona i Jaume Galceran, responsable del Servei d’Epidemiologia i Prevenció. Els gerents territorials han volgut destacar que, «en època covid-19, els pacients oncològics segueixen sent una prioritat per al sistema sanitari».

El nombre total de casos incidents –excepte els de pell no melanoma– a la demarcació va anar augmentant d’uns 3.300 l’any 2005 a una mitjana de més de 4.000 en el trienni 2012-2014. Entre els anys 1987 i 2014, la taxa d’incidència ajustada per edat va créixer una mitjana anual d’un 1,3% en els homes, però en els últims 9 anys d’aquest període va disminuir en un 0,5% anual. Entre les dones, la incidència entre 1987 i 2014 va augmentar un 0,8% anual, igual que en els darrers 9 anys. S’estima que, al llarg de l’any 2020, s’hauran diagnosticat a la província uns 4.712 nous càncers: 2.790 en homes i 1.922 en dones.

D’altra banda, entre els anys 2005 i 2014, el nombre anual de defuncions per càncer a la demarcació de Tarragona va fluctuar entre 1.500 i 1.700. Tanmateix, entre els anys 1987 i 2014, la taxa de mortalitat estandarditzada per edat va disminuir una mitjana anual de 0,5% en els homes. Entre les dones la taxa va disminuir un 0,8% anual. Es preveu que al llarg de l’any 2020 hauran mort per càncer unes 1.341 persones –836 homes i 505 dones– a la Regió Camp de Tarragona i 449 –286 homes i 163 dones– a la Regió Terres de l’Ebre. Si, en lloc de comptabilitzar la mitjana anual del nombre de morts –1.667–, es comptabilitza la suma de tots els anys de vida que s’han perdut a causa d’aquestes morts en un any, aquesta suma dona 17.347. Els càncers que provoquen més anys potencials de vida perduts són: pulmó 4.036, còlon 1.659, mama 1.314, pàncrees 929 i recte 881.

Els infantils són un 0,5% de tots

Durant el període 2010-2014, la supervivència relativa a 5 anys del conjunt de pacients amb càncer –sense els càncers de pell no melanoma– va ser de 59,7% –56,7% en homes i 64,1% en dones–. La supervivència és molt diferent segons el tipus tumoral. Per exemple, és del 87% en mama i del 8% en pàncrees. La supervivència és superior en les dones que en els homes. També està fortament relacionada amb l’edat. Els tipus tumorals amb supervivències als 5 anys més elevades són els de testicle (98%), pròstata (92%), tiroides (89%), mama (87%), limfoma hodgkinià (83%), melanoma de pell (82%), coll uterí (75%), cos uterí (75%) i bufeta urinària (74%). A l’extrem de les més baixes se situen els de pàncrees (10%), bufeta i vies biliars (15%), pulmó (15%) i fetge (18%). La supervivència als 5 anys del conjunt de pacients amb càncer ha augmentat de manera constant al llarg dels últims quinquennis passant de 50,8% en les persones diagnosticades durant el quinquenni 1995-1999 a 59,7% a les diagnosticades el quinquenni 2010-2014, i és major en dones. El tipus de càncer amb un increment més intens de la supervivència és el de pròstata.

Els càncers infantils –de 0 a 14 anys– representen un 0,5% de tots els càncers que es diagnostiquen. Els més freqüents són les leucèmies –4,8 casos anuals, 24% de tots els càncers infantils–, els tumors del sistema nerviós central –4,7 casos anuals, 23,7%– i els limfomes –2,6 casos anuals, 13,1%)–. La mortalitat per càncer infantil representa només un 0,15% de tota la mortalitat per càncer. Els tumors de l’encèfal i sistema nerviós central són els que provoquen més defuncions.

En el trienni 2012-2014 es va enregistrar una mitjana de 4.091 càncers anuals, 2.442 en homes i 1.649 en dones. La incidència de càncer està fortament relacionada amb l’edat: solament un 0,5% dels tumors són diagnosticats en edat pediàtrica i un 60% en persones de 65 o més anys. I és més freqüent en els homes que en les dones. Per regió sanitària, al Camp es van enregistrar una mitjana anual de 3.014 casos; i a l’Ebre va ser de 1.030 casos, 608 en homes i 422 en dones. El Registre de Càncer de Tarragona crea les estadístiques de càncer que són útils per a la planificació de serveis sanitaris.