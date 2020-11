«Els problemes a la residència Les Vinyes venen d'abans de la covid»

Familiars dels residents del centre on han mort una quarantena d’usuaris denuncien la mala praxis dels anteriors gestors

Els familiars de la residència Les Vinyes de Falset critiquen que «hem estat molt mal informats mentre encara hi havia els gestors anteriors» i celebren que, des que va ser intervinguda la residència per la Generalitat, la comunicació ha estat molt més fluida i els residents estan sent atesos «molt millor». La residència va passar a mans de la Generalitat el passat 19 d’octubre a causa d’un brot que va afectar 109 residents i 22 treballadors, i que va provocar la mort d’una quarantena de residents. Ara, sota la gestió d’STS, els familiars detallen que la situació ha millorat molt.

«No era fidedigne el que ens estaven dient», diu a Diari Més Anton Vidal, un dels familiars que tenia la seva mare a la residència, qui afegeix que «a principis d’octubre em van comunicar que la mare havia donat tres vegades negatiu en les proves PCR que li havien fet en diferents dies, però el 12 d’octubre em diuen que dona positiu en una quarta, però que es troba estable, cosa que ja vaig trobar estrany perquè el més habitual és que tingués algun símptoma». Vidal continua dient que «l’endemà, em comuniquen que han hagut de posar-li l’oxigen però que, com el dia anterior, es trobava estable», i afegeix que «va ser a partir d’aquí quan ja no vam tenir més notícies de la meva mare, i això que anava trucant cada dia, però allí ningú agafava el telèfon». Vidal afirma que «el dilluns de la següent setmana va ser quan em van tornar a trucar per dir-me que la mare estava molt fluixa i, al vespre, em van trucar per dir-me que havia mort». Aquest és un dels exemples del neguit que van viure molts dels familiars dels residents de Les Vinyes de Falset que van acabar perdent a algun familiar a causa de la covid però, sobretot, per les «males praxis que, des que es va inaugurar la residència, el 2006, no s’han deixat de realitzar».

«Vam patir molt»

Un altre dels testimonis amb qui ha pogut parlar aquest mitjà és Conxita Pujol, qui assegura que «al principi, vam patir molt, nosaltres trucàvem i ningú ens agafava el telèfon», i afegeix que «entenem que els metges no poden estar pendents del telèfon, però creiem que alguna persona si podria estar destinada a aquesta tasca per poder informar tots els familiars i tranquil·litzar-nos una mica». De fet, tal com explica Pujol, això és el que ha succeït des que la Generalitat va intervenir la residència. «Ara estem molt millor, truquem i sempre hi ha algú que ens agafa el telèfon, a més, la meva mare ara menja i sé que està ben assistida». I és que «quan hi havia els gestors anteriors, la meva mare no menjava i sé que tampoc estava gaire ben atesa».

Per sort per als familiars, aquesta situació va acabar el passat 19 d’octubre, encara que no serà una solució definitiva, ja que està previst que els antics gestors, el grup Bastón de Oro, recuperi la residència en els pròxims mesos. És per aquest motiu que els familiars s’han agrupat per intentar canviar les coses: «Els problemes venen de molt més enrere de la pandèmia, però ara que tenim la residència en un bon estat i que els familiars estan ben atesos, no volem que quan arribin els gestors anteriors, tot torni a anar malament». Per aquest motiu, els familiars cotinuen valorant l’opció d’emprendre accions legals contra aquest grup. De moment, el que podran fer és tornar a veure els residents, ja que el centre ha rebut el segell verd aquesta setmana i, la vinent, es recuperaran les visites amb totes les mesures de seguretat pertinents. «L’últim cop que vaig veure la mare, va ser el 2 d’octubre i a través d’uns vidres», exposa Pujol, qui celebra que pugui tornar a veure la mare.