El programa 'Ones de ciència' de Ràdio Cambrils guanya el premi al millor espai radiofònic

És un espai de divulgació científica que s’emet els dimecres a la tarda de manera quinzenal

Actualitzada 12/11/2020 a les 15:50

El programa ‘Ones de ciència’ de Ràdio Cambrils ha guanyat el premi al millor espai radiofònic de 2020, dels Premis de Comunicació Local que es van donar a conèixer ahir dimecres al vespre. Es tracta d’un guardó molt especial per a les quatre responsables del programa, ja que ‘Ones de ciència’ és la seva primera experiència radiofònica i en poc més d’un any de trajectòria ja han rebut aquest reconeixement com a millor espai de l’any de Catalunya.‘Ones de Ciència’ és un programa de divulgació científica que impulsa l'Associació de Divulgació Científica del Camp de Tarragona. És un espai impulsat, presentat i dirigit per Lydia Gil, Núria Ruiz i Maria Ferrer, tres divulgadores que des de diversos àmbits de coneixement demostren la seva passió per la ciència i per la transmissió del coneixement científic. L’any passat també comptaven amb la direcció i presentació de Katia Rintjema, que va haver de deixar el projecte al final de la primera temporada per raons professionals.A ‘Ones de ciència’, que s’emet els dimecres a les 18 hores de la tarda de manera quinzenal, sempre hi ha un convidat o convidada de les comarques tarragonines que visita els estudis de Ràdio Cambrils per explicar en què consisteix la seva recerca científica. De moment ja han estat convidades 17 persones, d’àmbits tan diversos com l’oncologia, la nutrició, l'arqueologia clàssica o la ginecologia. ‘Ones de ciència’ també vol reivindicar i visibilitzar el paper de la dona en la ciència, i per això en tots els espais destaquen la carrera d’alguna científica.La resta de guardonats dels Premis de Comunicació Local 2020, que han estat organitzats per la Xarxa Audiovisual Local després d’uns anys sense celebrar-se, han estat Televisió Cardedeu, Ràdio Arenys i L'Oest com a millors mitjans de comunicació; 'Territori Contemporani' de VOTV com a millor contingut televisiu, i ‘Igualada Guia d'Àudio’ de Ràdio Igualada com a millor contingut multimèdia. Així mateix, el jurat ha atorgat als equips de totes les ràdios i televisions locals de La Xarxa el premi a la trajectòria professional per l’esforç i el treball realitzat en difícils circumstàncies durant els moments més crítics de la pandèmia.