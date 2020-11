Marc Francesch Estévez i el seu acompanyant, mosso d’esquadra, viatjaven junts

Actualitzada 11/11/2020 a les 19:19

El cos de Marc Francesch Estévez, de 42 anys, ha estat trobat sense vida a aigües de Castelló, concretament aunes 25 milles a l'altura de Borriana. aquest dimecres. Ell i el seu acompanyant van realitzar un viatge en avioneta des de Reus fins a Eivissa i, durant la tornada, van patir un accident que els va costar la vida.De moment, les forces de seguretat han trobat el cos de Marc Francesch Estévez, que era regidor de Junts per Catalunya a Torredembarra i també haurien trobat l’altre cos, encara que ara mateix està sent molt complicat poder treure’l del mar.Segons ha pogut confirmar Diari Més, el cos que han trobat sense vida és el d’Estévez i l’altre encara no ha pogut ser identificat, encara que tot apunta que seria el del seu acompanyant, el qual era mosso d’esquadra, de tan sols 35 anys d’edat. La situació és força compromesa, ja que l’accés a la zona on hi ha el cos és complicada.Pescadors de Castelló van ser els que van trobar el cadàver del regidor, que també era el gerent del Camping Trilles de Tarragona, entre d’altres. La Piper Seneca era l’avioneta amb la qual viatjaven, amb matrícula EC-HCA. Va ser trobada a 100 metres de profunditat.La recerca es va convertir en una autèntica agonia, tant per als familiars com per a les forces policials, ja que era molt complicat accedir a la zona de l'accident.