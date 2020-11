Lily Brik, art de la terra al mur

L’artista d’art urbà ha pintat una paret per a la sala de tastos del grup de cellers Castell d’Or

Actualitzada 10/11/2020 a les 20:09

Lily Brik, alter ego de la lleidatana Mireia Serra Bernadó, és una artista reconeguda internacionalment que realitza murals urbans a gran escala, coneguts per la seva humanitat i força expressiva.

Per la seva trajectòria i reconeixement, el Grup Castell d’Or, integrat per tretze cellers de diferents zones vitivinícoles del Penedès, la Conca de Barberà, Priorat, Tarragona i Montsant, li ha encarregat la decoració de la paret principal del seu Wine Bar. Aquest espai, que aviat obrirà portes, es troba a la seu del grup.

Lily Brik ha plantejat una obra conceptual amb pintures obtingudes de pigments naturals i sorra. «És la primera vegada que faig servir aquesta tècnica, treballant amb pigments naturals i un aglutinant, i calculant els grams concrets per aconseguir el color», explica. L’artista subratlla que ha seguit un procediment similar al que es feia amb les pintures rupestres, i amb el qual s’ha sentit molt còmoda: «He descobert que m’encanta i, a més, en aquest cas encaixa perfectament amb la futura sala de tasts, que durant mesos s’ha pensat i construït per ser un espai per degustar, amb tots els sentits».

El seu treball s’ha materialitzat en quatre figures humanes d’una gran mida. «És arriscat però interessant fer un mural amb una idea sintetitzada. Castell d’Or ha cregut en mi des del primer moment, donant-me una llibertat que agraeixo molt per il·lustrar la seva gran història i tradició en l’ofici del cava i del vi», assegura Brik.

Per la seva banda Jordi Amell, principal CEO de Castell d’Or, afirma que el mural «capta perfectament la fusió entre tradició i modernitat, som un grup de moltes cooperatives formades per més de 2.200 agricultors però amb la capacitat d’adaptar-nos als temps actuals, la modernitat i el disseny que actualment demana el consumidor i el sector».

El Wine Bar de Castell d’Or és un espai pensat per acollir les persones que tenen interès a conèixer la filosofia del grup i degustar els seus productes. «Volem que es trobin com si estiguessin a casa seva o en aquell local on desconnecten i disfruten del plaer d’una copa de cava o vi», assegura Amell.

Amb aquesta obra Lily Brik suma un treball a una carrera curta però prolífica. En els gairebé quatre anys que ha estat activa professionalment, l’artista lleidatana ha participat en diversos festivals, inclòs el Festival de Cheste, la primera edició del Festival Penelles Gargar i el Murcia Street Art Project. També ha estat finalista de la convocatòria artística de la Fundació Vallpalou i ha exposat a la galeria de la Fundació i també al Museu de Belles Arts de Múrcia (MUBAM).

El seu nom artístic està inspirat en la figura de Lilia Brik, una directora de cinema rusa «de caràcter molt fort i idees molt clares» que va ser musa entre altres del poeta Vladímir Vladímirovich Mayakovski.