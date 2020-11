Les comarques de Tarragona mantenen la tendència de reducció del risc de rebrot de la covid-19

Al Camp de Tarragona també es registren menys ingressats a centres hospitalaris

Actualitzada 11/11/2020 a les 10:38

Situació a Catalunya

Les dades de la pandèmia del coronavirus a les comarques de Tarragona continuen evolucionant de manera irregular, tot i que hi ha indicadors que apunten a l'optimisme. La més evident és la reducció progressiva en el factor de risc de rebrot, que al Camp de Tarragona s'ha situat, amb xifres tancades a 10 de novembre, en 610 punts (-60) i a les Terres de l'Ebre en 494 punts (-31).No és tan bona la situació a les ciutats més importants del Camp de Tarragona. Amb tot, Reus manté la tendència a la baixa, amb un risc de rebrot de 794. A Tarragona ciutat, aquest factor se situa en 724 punts.També a la regió sanitària del Camp de Tarragona s'ha registrat una reducció pel que fa al nombre de pacients ingressats en hospitals a causa de la malaltia, que ara són 4 menys que la jornada anterior (216). En el cas de l'Ebre, en canvi, s'ha incrementat en 3 el nombre d'ingressats (59). La dada de pacients ingressats a l'UCI es continua donant, per part del departament de Salut, acumulada de tot Catalunya. La xifra total és de 597 (entre centres públics i privats), és a dir 6 més que la jornada anterior.A la zona ebrenca no s'ha registrat, respecte de la jornada anterior, cap nova víctima mortal per la malaltia. En el cas del Camp de Tarragona, sí que s'ha registrat una nova mort i se situa el total en 547. Amb tot, tenint en compte que els últims dies s'havien produït un nombre força elevat de noves morts, aquesta és una dada que alleugera la situació en aquesta regió sanitària.Pel que fa al nombre de nous casos positius, els acumulats són de 17.846 al Camp de Tarragona i 4.690 a les Terres de l'Ebre, la qual cosa representa uns increments de casos diagnosticats de 265 i 42, respectivament.El risc de rebrot baixa 22 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 611, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, baixa a 0,88, i la incidència a 14 dies retrocedeix a 727,44 (era de 736,84 en l'anterior balanç). En paral·lel, s'han declarat 2.897 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 276.162 des de l'inici de la pandèmia. El 10,67% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 5 noves morts, amb un total de 14.745. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.675 ingressats per covid-19 (-62) i 597 a l'UCI (+6).