Educació construirà una escola rural a Rocafort de Queralt

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha signat aquest dimecres dos convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Rocafort de Queralt i de Santa Oliva per construir nous equipaments escolars.A Rocafort està prevista una nova escola rural, pressupostada en 750.000 euros, dels quals Educació n'aportarà 685.000 euros i la resta aniran a càrrec del consistori. A Santa Oliva, l'ampliació de l'escola La Parellada costarà 1,25 MEUR, dels quals el Departament en posarà 1,1 milions i els 150.000 restants els assumirà l'ajuntament. Amb aquesta actuació es podran retirar els dos mòduls prefabricats que hi ha en aquests moments.

Bargalló ha subratllat que aquests dos convenis posen en relleu una doble aposta del Departament. D'una banda, ha dit, «l'aposta, en uns moments de pandèmia i de crisi, per continuar treballant per la qualitat del sistema educatiu, que té en les construccions escolars un dels seus ingredients».



En aquest sentit, ha recordat que a Catalunya ara hi ha més de 80 obres en marxa. La segona aposta citada per Bargalló és pel món rural. Segons ha ressaltat, «el país només té futur amb l'equilibri territorial i amb el poblament de tot el territori».