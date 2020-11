Detenen el conductor d'un camió de matèries perilloses que circulava begut i es va accidentar a l'AP-7 a Mont-roig

Els Mossos també denuncien un altre conductor que conduïa begut per la C-37 en horari de toc de queda

Actualitzada 11/11/2020 a les 11:11

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dilluns el conductor d'un camió de matèries perilloses que va patir un accident a l'AP-7 a Mont-roig del Camp i que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa. Cap a les onze de la nit de diumenge el vehicle va sortir de la via i va bolcar a la mitjana, tot i que la càrrega no va generar cap situació de perill. El conductor, de 30 anys i veí d'un municipi d'Almeria, en va sortir il·lès però presentava símptomes d'haver ingerit begudes alcohòliques. Va donar una taxa de 0,60 mg/l d'aire expirat a la prova d'alcoholèmia, quan pel tipus de vehicle que conduïa no podia superar els 0,15 mg/l. Per aquest motiu els agents el van detenir per un suposat delicte contra la seguretat viària.