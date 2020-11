Adjudiquen les obres de reparació de la coberta i voltes de l'antiga església de Sant Francesc de Valls

El projecte té un import de 361.000 euros

Actualitzada 11/11/2020 a les 20:02

L'Ajuntament de Valls ha adjudicat les obres de reparació de la coberta i voltes de l'antiga església de Sant Francesc per un import de 361.000 euros, IVA inclòs. L'adjudicatària és l'empresa Contrafforte Restauro. L'actuació preveu solucionar les diverses patologies que afecten l'estructura de les voltes de les naus del temple i la coberta, com els danys a la teulada, fissures en murs o humitats per filtracions d'aigua, entre d'altres. L'antiga església de Sant Francesc, edifici de titularitat municipal i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local, forma part del monestir dedicat a Sant Francesc de Paula. Construït a finals del segle XVI i amb una superfície de més de 700 m2, el temple era la tercera església de la ciutat en dimensions.