Montblanc s'omple amb més de 1.500 sabates per deixar petjada en una Diada atípica

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de la Conca de Barberà ha col·locat més de 1.500 parells de sabates a Montblanc per simbolitzar la petjada en el camí a la independència, des del 1714 fins a l'actualitat, en el marc d’una Diada atípica. A primera hora d’aquest divendres membres de l’ANC s’han afanyat a distribuir fileres de sabates a la plaça de Sant Francesc, que han estat recollint durant els darrers dies per diversos pobles de la comarca.La singular estesa de calçats ben arrenglerats també ha volgut representar el conjunt de persones que haguessin anat a la plaça aquest 11 de Setembre si no hagués estat per la crisi sanitària. També s'han posat samarretes i pancartes de diades anteriors, com un recorregut per diverses manifestacions.

«L’acte té el doble objectiu de seguir al carrer, com cada any, pressionant per a l’objectiu de la República Catalana, amb un acte simbòlic amb totes aquestes sabates, simbolitzant que darrere de cadascuna d’elles hi hauria una persona si no fos per la pandèmia, i a la vegada representar el camí que ha fet l’independentisme, des del 1714 fins a la situació actual», explica el coordinador de l’ANC a la Conca de Barberà, Jordi Saumell.



Reconeix que el gran volum de sabates recollides en diversos pobles de la comarca els ha desbordat. «La resposta ha estat espectacular, tot i ser una diada diferent la gent s’hi ha bolcat», apunta Saumell. Assegura que se n’han trobat de tot tipus, de noves i velles, amb o sense elements grocs afegits. També moltes amb històries, com ara de veïns ja difunts i que els familiars han volgut portar-ne calçat perquè aquesta hauria estat la seva voluntat.