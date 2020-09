Nova jornada negra a Tarragona i l'Ebre: 1 mort i 92 contagis

La xifra total de pacients ingressats en centres hospitalaris és de 82, 9 d'ells a l'UCI

Actualitzada 10/09/2020 a les 12:05

Al Camp de Tarragona s'han registrat 4.769 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 72 positius respecte a l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 5.264 (+79). En aquesta regió ha augmentat la xifra de morts a 406, una nova defunció respecte el balanç d'ahir. El risc de rebrot ha baixat de 179,66 a 172,82, tot i que encara és alt. La setmana del 24 al 30 d'agost es trobava en 224,99. La velocitat de propagació del virus es troba en 0,90 (una persona amb covid pot contagiar a 0,90 persones). Pel que fa a la taxa de confirmats per PCR se situa en 91,31 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, els pacients ingressats han disminuït a 73 (-3), 9 dels quals a l'UCI.

Terres de l'Ebre: 13 nous casos

La demarcació de Tarragona suma aquest dimarts 92 nous casos de coronavirus a les seves comarques i la xifra global s'enfila fins als 6.442 positius mentre que la de defuncions arreu de la província ha augmentat a 470 amb una nova mort al Camp de Tarragona.A Reus, on Salut ha iniciat un cribratge i on hi ha un brot a l'hospital, el risc de rebrot puja gairebé tres punts en 24 hores i està en 300,2, per sota dels registres de la setmana del 24 d'agost (312,9) i també rebaixant les xifres del 17 d'agost (514,88). L'Rt segueix per sota d'1 però puja lleugerament fins a 0,99 (la setmana del 24 va ser de 0,83), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 148,68 per cada 100.000 habitants. En l'última setmana (del 31 d'agost al 6 de setembre) s'han confirmat 164 casos. En aquesta ciutat, des de l'inici de la pandèmia s'han registrat 1.145 casos per PCR (15 en les darreres hores) i 1.222 amb totes les proves. La capital del Baix Camp ha registrat 57 defuncions des de l'inici de pandèmia (una més), i té 31 persones ingressades (tres menys), dues d'elles a l'UCI (-1).La regió de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 994 casos confirmats per PCR (13 més que en el balanç anterior) i 1.178 si es tenen en compte la resta de proves (+13). En aquesta regió han mort 64 persones (cap més respecte a l'últim balanç). El risc de rebrot ha baixat considerablement i es troba per sota de 50 (40,79). Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 22,58 per 100.000 habitants, mentre que l'Rt segueix a 0,53. Segons l'últim balanç, els pacients ingressats en centres hospitalaris es manté en 9 i ja no hi ha cap persona a l'UCI.