El curs escolar començarà amb 115.718 alumnes i 9.120 docents al Camp de Tarragona i Baix Penedès

567 noves contractacions a les comarques de Tarragona i dos instituts escola

La davallada més important d'alumnes es dona a l'educació primària amb 1.084 infants menys i a educació infantil amb 380 alumnes menys. Per contra, hi ha increments de 130 alumnes a l'ESO, de 202 a la formació professional i de 48 al batxillerat. La matrícula d'educació especial es manté estable.Per posar en marxa aquest curs s'han adoptat diferents mesures per fer front a la pandèmia en l'àmbit educatiu. S'ha establert l'accés al centre per torns per evitar aglomeracions, amb ús de la mascareta a partir dels 12 anys. També als 6 anys durant els primers 15 dies i, passat aquest temps, en funció de l'evolució de la pandèmia si un territori ho requereix. La sortida al pati es farà per torns, amb mascareta; es farà una desinfecció i ventilació dels espais; i es farà ús de dispensadors de gel hidroalcohòlic i rentat de mans de l'alumat i professorat.Jean-Marc Segarra remarca que tot i que les mesures poden semblar rígides s'han de seguir «perquè hem de complir amb el dret d'educació del nostre alumnat». Segons el director dels serveis territorials, «l'escola ha de ser segura perquè ha de ser com la segona llar», per la qual cosa, ha dit, «no podem tenir una generació d'alumnat que no hagi tingut la formació adequada, amb socialització i contacte amb la resta d'alumnat i professorat».Per poder donar resposta a les circumstàncies extraordinàries del curs actual hi haurà 567 noves contractacions als centres educatius de les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès. D'aqueta xifra, 423 són exclusivament personal docent. 114 són personal d'atenció educativa i hi ha 30 places més de personal d'administració i serveis (PAS).A banda del personal, aquest curs arrenca amb la posada en marxa de dos nous instituts escola al territori: l'institut escola Joan Ardèvol, a Cambrils, i l'institut escola Coma-ruga, al Vendrell. D'aquesta manera el territori comptarà amb set centres d'aquesta tipologia.La Formació Professional ofereix quatre grups nous de cicles formatius de grau superior. A l'Institut Priorat faran el CFPS Integració Social, al' Institut Baix Camp el CFPS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, a l'Institut Francesc Vidal i Barraquer el CFPS Màrqueting i Publicitat i a l'Institut d'Horticultura i Jardineria, el CFPS Química i Salut Ambiental. També s'amplia l'oferta en programes de formació i inserció amb dos nous grups, un a Cambrils i un a l'Institut Narcís Oller de Valls.Pel que fa a les obres en centres públics que està previst que s'acabin aquest 2020 n'hi ha 33 al territori amb un import de 2,34 MEUR. A les comarques de Tarragona hi haurà 145 mòduls prefabricats -dos més que el curs passat- repartits en 45 centres, dels quals 11 es mantenen íntegrament en mòduls.