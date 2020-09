El Camp de Tarragona celebra la Diada amb actes culturals de petit format i ofrenes

Actualitzada 10/09/2020 a les 09:55

Les ofrenes florals, els concerts de música tradicional i alguns actes culturals són les principals activitats programades al Camp de Tarragona per a celebrar l’11 de setembre. Mentre que alguns municipis han decidit suspendre la programació habitual prevista en el marc de la Diada Nacional, d’altres han apostat per a adaptar-la al context actual de pandèmia, amb activitat amb aforament limitat i reserva prèvia i alguns actes institucionals a porta tancada.

Tarragona

A Tarragona, l’acte central serà, com ja és tradició, l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova de demà divendres. Aquesta s’ha adaptat per tal d’evitar les aglomeracions. Començarà a les 9 del matí amb l’ofrena de la corporació municipal i unes paraules de l’alcalde i posteriorment totes aquelles entitats que s’hagin inscrit prèviament podran fer la seva entrega floral per torns, sempre amb un màxim de tres representants per entitat. A dos quarts de 10 correspondrà a les organitzacions sindicals i econòmiques, a les 10, als partits polítics, a un quart d’11, les entitats culturals; i per últim a tres quarts d’11, les esportives. Un cop acabada l’ofrena, s’interpretarà el Cant dels Segadors.

Reus

La lectura de la Glossa de la Diada, a càrrec de l’escriptora Marta Magrinyà i Masdéu, centrarà l’acte institucional a Reus. Degut a les restriccions sanitàries, la celebració no estarà oberta presencialment a la ciutadania, tot i que es podrà seguir en directe pel web reus.cat. L’acte principal s’ha traslladat aquest any al Saló de Plens de l’Ajuntament però, al llarg del matí, es faran les tradicionals ofrenes florals a la plaça del Baluard, que també s’han organitzat per trams i amb inscripció prèvia.

Vila-seca

Els actes es concentraran al Jardí del Castell de Vila-seca i començaran a les 11 del matí on tindrà lloc una festa popular i tradicional amb les actuacions dels Gegants i Grallers de Vila-seca, l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina i la colla castellera Xiquets de Vila-seca. Posteriorment, el grup de teatre La Tramoia durà a terme una lectura de poemes i, abans de la lectura del manifest, hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla la Principal de Tarragona. L’himne dels Segadors posarà punt i final als actes de la Diada.

Valls

Tot i les restriccions derivades de la pandèmia pel covid-19, que no permetran gaudir de la tradicional actuació castellera, Valls commemorarà la Diada Nacional avui al vespre a la plaça del Blat. Serà amb un acte cultural breu, amb un caràcter més íntim, amb l’aforament limitat i el públic assegut, en el qual tindran lloc diverses actuacions musicals, la lectura de diversos poemes i la ritual hissada de la senyera gegant a l’edifici de Ca Segarra, així com el tradicional Cant dels Segadors.

El Vendrell

La tradicional ofrena floral davant la tomba del mestre Pau Casals al Cementiri del Vendrell marcarà l’inici de la commemoració a la capital del Baix Penedès. L’acte tindrà lloc a les dos quarts d’11 del matí i inclourà la Glossa institucional a càrrec del cocomissari de l’exposició El Vendrell, l’època daurada, que es pot visitar al Palau Robert de Barcelona fins al proper 4 d’octubre. A les 7 de la tarda, a la plaça del Tívoli, tindrà lloc un concert de sardanes a càrrec de la Cobla Principal de la Bisbal. Hi haurà un control d’aforament i una prèvia identificació dels assistents a l’entrada del passatge del Tívoli.

Roda de Berà

En el cas de Roda de Berà, s’ha organitzat un concert de violoncel amb lectura de poesies a càrrec d’Svetlana Tovstukha i Joana Badia, a les 11 del matí de demà al carrer del Tarragonès. A continuació, es farà la tradicional ofrena floral per part de la corporació municpal, els partits polítics i les entitats rodenques a la plaça de Francesc Macià.

Torredembarra

Pel que fa a Torredembarra, l’Ajuntament ha organitzat la tradicional Ofrena floral a la Senyera amb la participació de la Corporació Municipal i la lectura de la Proclama, a càrrec de l’alcalde, Eduard Rovira. L’acte, que s’ha adaptat a les mesures sanitàries, tindrà lloc a les 11 del matí, a la Torre de la Vila. Les entitats i col·lectius que hi participen ho faran al llarg del matí per evitar aglomeracions. A banda, s’ha organitzat un concert a càrrec de la Cobla Ciutat de Tarragona per diumenge a les 7 de la tarda a la plaça del Castell, també amb aforament limitat.

Cambrils

Cambrils, com ja és habitual, inclou els actes de l’11 de setembre dins de la programació de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. Avui a dos quarts de 8 del vespre, el Parc del Pescador acull l’acte institucional, amb la participació d’Eusebi Campdepadrós i la Coral Verge del Camí. A les 11, començarà el Concert de la Diada, enguany en format XXS i amb l’actuació de la formació Roba Estesa.