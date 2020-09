Detingut per robar dos cops a la mateixa gasolinera del Catllar i amenaçar la treballadora

El veí de Tarragona va perpetrar els robatoris amb el rostre cobert per una mascareta quirúrgica i exhibint un ganivet de cuina

Actualitzada 10/09/2020 a les 10:24

Un home de 33 anys i veí de Tarragona ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació al Catllar. La investigació es remunta al passat 15 d’agost quan un home, amb el rostre cobert per una mascareta quirúrgica, va accedir a primera hora del matí a una gasolinera situada a la carretera del Pont d’Armentera, al Catllar i, després d’amenaçar la treballadora amb un ganivet de cuina, es va endur els diners en efectiu que hi havia a la caixa enregistradora.

Quinze dies després, durant el matí del passat 30 d’agost, el mateix establiment va ser assaltat per un home el qual va repetir la mateixa acció d’idèntica manera.

Després de diverses gestions, els investigadors van aconseguir detenir-lo dilluns al matí al seu domicili del carrer Doctor Mallafré Guash de Tarragona, on hores més tard s’hi va portar a terme una entrada i perquisició.

Els agents hi van trobar una arma curta de foc simulada, així com diversos elements de roba que el lladre va utilitzar per dur a terme els robatoris amb intimidació. Així mateix, també es van trobar dues bosses de marihuana embassada al buit d’uns cinquanta grams cadascuna, material i altres elements per a la producció d’una plantació indoor predestinada al tràfic d’aquesta substància.

El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.