El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat que no hi haurà «ni un sol euro públic» gastat al projecte de BCN World. Durant la sessió de control al ple d'aquest dimecres al Parlament, el president ha insistit que l'executiu ha actuat «sempre» amb escrupolositat i transparència. Però la diputada de la CUP-CC Natàlia Sànchez ha advertit que el contracte contempla fins a 15 supòsits on Hard Rock pot tornar els terrenys i recuperar la inversió i despeses. A més, la parlamentària anticapitalista ha avisat que a les clàusules de les escriptures també hi afegeix que Incasòl pot trobar «el mètode adequat» per abonar eventuals indemnitzacions: «La Generalitat posa en risc fons públics que haurien d'anar a les prioritats del país».