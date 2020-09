Roben en un habitatge del barri de la Formiga de Vila-seca

Tot i que en principi tot apuntava a una possible ocupació, la Policia Local ha comprovat que es tractava d'un robatori amb força

Actualitzada 09/09/2020 a les 15:15

La Policia Local de Vila-seca ha rebut una trucada a primera hora del matí per un robatori en una casa del carrer Àngel Guimerà. Segons la propietària de l'immoble del número 13, algú hauria forçat la porta per accedir-hi al seu interior. En un primer moment, es pensava que l'autor havia intentat ocupar la casa.Una patrulla s'ha dirigt fins al lloc, sense localitzar a ningú a dintre. Allí han comprovat que el presumpte autor hauria accedit per la porta d’entrada a l’habitatge i hauria sostret una bossa amb roba i una planxa de metàl·lica de l’exterior de l’immoble.