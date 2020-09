La concentració independentista a Cambrils per la Diada serà a l'avinguda Charles Darwin

Per participar en la concentració s'ha de fer la inscripció prèvia

Actualitzada 09/09/2020 a les 22:43

Inscripció

La concentració

L'avinguda Charles Darwin, a prop de la nova estació de tren, és l'indret escollit per fer la concentració independentista a Cambrils amb motiu de la Diada Nacional d'enguany. Una de les moltes que organitza arreu del país l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb la col·laboració d'Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Hi ha previstes en total 107 concentracions estàtiques arreu de Catalunya, amb les quals s'espera la participació de 48.000 persones.En concret, a Cambrils la concentració està organitzada per les territorials de l'ANC de Cambrils i de Vinyols i els Arcs, en col·laboració amb les de Riudoms, les Borges, Mont-roig, Vila-seca i Salou.Cal destacar que enguany per participar en la concentració de Cambrils s'ha de fer la inscripció prèvia en aquest enllaç Es tracta d'omplir el formulari i un cop la persona s'ha inscrit, rep un correu electrònic en què es confirma la inscripció i s'indica un número d'identificació, que és imprescindible presentar per poder accedir a l'espai de la concentració.La coordinadora de l'ANC de Cambrils, Neus Càrdenas, explica l'especificitat de la Diada d'enguany: «Aquest Onze de setembre serà diferent. De totes maneres, també ara volem exercir el nostre dret a manifestació, tot i que som conscients que cal fer-ho compatible amb l'actual situació sanitària. Per això, apel·lem a la responsabilitat individual i col·lectiva per fer-ho possible».L'acte tindrà lloc la tarda de la Diada de l'Onze de setembre, des d'un minut abans d'un quart de sis, és a dir, a l'hora simbòlica de les 17.14, i s'allargarà fins a les sis de la tarda aproximadament amb una sèrie de parlaments. L'accés al recinte s'obrirà a les quatre fins a les cinc i per tal d'evitar el contagi de la covid-19, ja que des de l'ANC s'han pres les mesures per fer front a la pandemia.