Convoquen un tall a l'N-420 en contra del nou parc eòlic de Riudecols i Duesaigües

Està previst per diumenge a les 18 hores entre les Voltes i Riudecols

Actualitzada 09/09/2020 a les 11:40

L'Associació per la Defensa del Territori i del Patrimoni de Riudecols (DELTERPA) ha convocat per aquest diumege una concentració contra la massificació eòlica. Concertament, es farà un tall a la carretera N-420 entre les Voltes i Riudecols a les 18 hores.L'entitat reclama que la gent del territori alci la veu i defensi model energètic realment sostenible sota el lema «Prou agressions al territori». Recorden als participants l'obligació de dur mascareta, i mantenir la distància de seguretat.En els darrers dies s'han començat les obres del nou parc eòlic format per deu molins d'uns 180 metres d'alçada cadascun, conegut com Lo Vedat del Pany. Està previst que s'instal·lin una desena d'aerogeneradors, sis estaran en terme municipal de Riudecols i quatre a Riudecanyes.